Месеци след откриването си мост в югозападната китайска провинция Съчуан се срути частично. На кадри се вижда моментът на падането, при което се образува огромен облак прах.

Властите затвориха моста с дължина 758 метра в понеделник, след като се появиха пукнатини по близките склонове и пътища. Във вторник следобед състоянието на склона се влоши, което предизвика свлачища, довели до срутването на част от моста.

Не се съобщава за жертви и сериозно пострадали при инцидента.

Редактор: Петър Иванов