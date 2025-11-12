Снимка: iStock
Инцидентът е станал в провинцията Съчуан
Месеци след откриването си мост в югозападната китайска провинция Съчуан се срути частично. На кадри се вижда моментът на падането, при което се образува огромен облак прах.
Властите затвориха моста с дължина 758 метра в понеделник, след като се появиха пукнатини по близките склонове и пътища. Във вторник следобед състоянието на склона се влоши, което предизвика свлачища, довели до срутването на част от моста.
Не се съобщава за жертви и сериозно пострадали при инцидента.Редактор: Петър Иванов
