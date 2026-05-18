Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист във Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за NOVA, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по едър дивеч, по жертвата имало следи от мечка.

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар" във Витоша



Най-вероятно става дума за две мечки – майка и малкото ѝ. По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам.

