Над 500 какавиди на екзотични пеперуди бяха задържани при опит за контрабанда на ГКПП „Капитан Андреево“. Част от редките тропически видове вече се излюпват в Природонаучния музей в Пловдив, където специалисти се грижат за тях.

Пеперудите са били открити в автобус, след това са транспортирани до музея при специални условия.

Заловиха контрабандни какавиди на редки тропически пеперуди на „Капитан Андреево" (СНИМКИ)

Експерти обясняват, че това са екземпляри, които се търсят за колекции заради внушителните им размери и ярки цветове.

Цветелина Петрова, която е уредник в зала "Тропик" на Природонаучния музей в Пловдив, каза в ефира на "Събуди се", че около 50% от пеперудите не са се излюпили, тъй като са прекарали дълго време в транспортните кутии. В музея обаче вече има и новоизлюпени какавиди, а младите пеперуди ще останат в музея.

Условията за нормалния живот на тези видове трябва да отговарят на естествената им среда. Те са тропически видове, затова е необходима висока влажност на въздуха и температура меджу 20 и 25 градуса.

