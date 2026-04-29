530 какавиди на екзотични пеперуди откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на автобус, излизащ от страната.

Около 16:00 часа на 25 aприл на пункта пристигнал автобус с българска регистрация, управляван от турски гражданин. В него пътували 14 пътници и втори шофьор от България за Турция. Постъпило искане от ГД „Гранична полиция“ за извършване на щателна митническа проверка на превозното средство.

Снимка: Агенция "Митници"

Митническите служители открили на предпоследната седалка в пътническия салон кашон с полиетиленова чанта с 530 какавиди на пеперуди.

Според личните обяснения на водача пратката му е предадена, за да я пренесе до Истанбул. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за превозване на стока през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

Снимка: Агенция "Митници"

Какавидите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където има подходящи условия за тяхното излюпване и отглеждане. Според специалистите на природонаучния музей какавидите са на тропически пеперуди, които са търсени екземпляри за декорация и колекции поради ярките си цветове и големи размери.

Редактор: Цветина Петкова