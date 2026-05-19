Софийската градска прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда на Николай Малинов, постановена от Софийски градски съд на 14 май. Делото ще бъде разгледано от Софийски апелативен съд, след като държавното обвинение поиска пълна отмяна на съдебния акт.

От прокуратурата посочват, че решението на първата инстанция е неправилно и постановено при неясни правни аргументи.

Според обвинението мотивите към присъдата не дават достатъчно основание за оправдаването на Малинов по обвиненията за шпионаж и разпространяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна. Очаква се след публикуването на пълните мотиви да бъдат представени и конкретни доводи в подкрепа на протеста.

В края на 2023 г. Николай Малинов беше включен в санкционния списък „Магнитски“. Той е бивш депутат от БСП, по-късно оглавил неправителствената организация „Национално движение Русофили“, както и създател и лидер на партията „Русофили за възраждане на Отечеството“. Случаят остава сред по-значимите дела с обществен и политически отзвук в страната.

