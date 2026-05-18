Приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. е наш приоритет. Ще направим всичко възможно, за да инвестираме финансовия ресурс по най-ефективния начин, който да доведе до положителна промяна в живота на хората. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. „На социалните плащания трябва да се гледа не като разход, а като инвестиция“, добави тя.

В дискусията участваха зам.-министрите Надя Клисурска и Данаил Русев, както и експерти от Министерството на труда и социалната политика.

Социалният министър призова кметовете да положат всички усилия, за да изпълнят в срок проектите за модернизиране на домовете за стари хора и за изграждането на нови социални услуги, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Необходимо е да започнем да мислим и за сформирането на екипите от специалисти, които ще се грижат за хората в новите социални услуги“, посочи тя.

Ефремова акцентира, че социалното министерство подготвя цялостен пакет за развитието на социалните услуги, който включва въпроси, свързани с тяхното финансиране и с усъвършенстването на нормативната база, регламентираща тяхната дейност.

Редактор: Ивайла Маринова