Премиерът Румен Радев пристигна на официално посещение в Германия, където се очаква да бъде посрещнат с военни почести от германския канцлер Фридрих Мерц. Това е първата държава, която Радев посещава в качеството си на министър-председател, а визитата идва в момент, в който България попада все по-често във фокуса на германските медии – както заради политиката, така и след историческата победа на DARA на „Евровизия“ 2026. Темата коментира в ефира на „Пресечна точка“ дългогодишният главен редактор на българската редакция на „Дойче веле“ и политически наблюдател на „Капитал“ Александър Андреев. По думите му посещението на Радев съвпада с огромния международен интерес към България след триумфа на DARA.

„След „Евровизия“ България буквално влезе в дневния ред на Германия. Успехът на DARA избухна в медиите и предизвика стотици публикации“, заяви Андреев.

Ключова визита в Берлин: Румен Радев се среща с Фридрих Мерц

Той даде пример с германското издание Bild, което публикува материал със заглавие „20 вълнуващи неща, които не знаете за България“. В статията се акцентира върху българските традиции, кирилицата, културата, чушкопека и град Пловдив.

Според Андреев в германските медии и радиа едновременно се коментират както победата на DARA, така и визитата на Радев. Той отбеляза, че в публикациите се акцентира и върху консервативните позиции на България по теми като еднополовите бракове.

„Посещението на Радев според мен е по-скоро опознавателно“, смята Александър Андреев. По думите му в големи германски издания преди парламентарните избори в България често са се появявали критични оценки към Радев. „Пишеше се, че е проруски, антиукраински и че е вторият Виктор Орбан“, посочи той.

Андреев допълни, че според него екипът на премиера вероятно е избрал именно Германия за първа официална визита с цел да бъде изпратен различен политически сигнал към Европа. „Вероятно идеята е да се покаже, че България няма да спира помощта за Украйна и че Радев не е политикът, за който някои германски медии го представяха“, коментира още той.

Редактор: Дарина Методиева