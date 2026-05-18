Тя ще се проведе на площад „Александър Батенберг” във вторник
Исторически триумф за страната ни на „Евровизия". Втори ден светът говори за България. DARA покори най-големия песенен конкурс с песента „Бангаранга". Зрелищният спектакъл продължи повече от четири часа. DARA показа безапелационно надмощие и победи с резултат от 516 точки. Тя плени сърцата както на журито, така и на зрителите.
Певицата се завърна в родината в неделя вечерта. Тя кацна на летище „Васил Левски", където беше посрещната с бурни овации. Посрещнаха я и министърът на културата Евтим Милошев, и кметът на столицата Васил Терзиев.
Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс „Евровизия" ще се проведе във вторник от 18 часа на площад „Батенберг".
DARA кацна на летище „Васил Левски“, посрещнаха я с водни салюти. Стотици изпълниха Терминал 2 под звуците на „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)
Денонощие по-късно еуфорията DARA и успехът „Бангаранга” все още владеят сърцата на мнозина. След като възпламени Виена, DARA отдаде нужното и на най-верните ѝ фенове - тези в България.
„Благодаря много за това, че бяхте до мен дори за най-дъждовните дни, дори в най-мрачните. И че сте тук, когато ми е слънчево и топло. Никога не съм спирала да Ви обичам”, каза тя на феновете си.
За DARA освен плод на дългогодишни усилия, победата е и дълго визуализирана мечта.
„Всеки ден съм си писала в журнала, че ще спечеля. Без да имам очаквания. Не съм се страхувала, че няма да спечеля. Знам, че всичко е възможно, стига човек да мечтае и да се труди. Радвам се, че събрах вота на журито и на публиката”, каза DARA.
И докато хората си припяват новия химн на европейската музикална сцена, човекът, извървял целия професионален път редом с DARA, вече се радва на международния отзвук.
„Колеги от Индия, от Канада, от САЩ, от територии извън Европа. Светът говори и той не просто говори, а той говори с възхита за DARA. В момента съм в режим на ококорените очи. Много бързо трябва да пренастроя начина, по който мисля за нейната кариера, защото ако в България върхът е да напълниш „Васил Левски” или голяма „Арена”, сега говорим за нещо различно”, заяви музикалният продуцент Саня Армутлиева.
В най-критичния момент за всички претенденти в конкурса - Саня Армутлиева си дава сметка колко близо е победата за екипа им.
„На финала не бях сигурна в победата. Имаше един много хубав момент - започва финалът, сядаме до норвежците и те се обърнаха и казаха: „Готови ли сте, тази вечер ще победите”. Отговорих: „Много ви благодаря за пожеланието”, а те: „Не е пожелание, вие ще преобърнете играта”, разказва Армутлиева.
Това, че DARA е голямата победителка показва и вълнението на публика от цял свят. Специалният пратеник на NOVA за „Евровизия” 2026 във Виена Запрян Запрянов видя еуфорията. „Тя е суперсилата на България. Всички мислим, че DARA е нашата Дуа Липа. Ако не и нещо по-голямо, ще видим”, каза Кристиан Костов.
А след като Виена и светът отвориха сърцата си за DARA, сега страната ни трябва да приеме цялата тази емоция като домакин през 2027.
А училището по изкуства във Варна със специален поздрав към DARA. Камерният оркестър изсвири кавър версия на песента ни от „Евровизия”, а малките ученици скандираха „Бангаранга”. Именно от това училище в морската столица започва пътят на DARA към голямата сцена.
