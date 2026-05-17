„Казвам се Дарина Йотова и съм на 16 години от град Варна“. С тези думи започва визитката на младата изпълнителка в X Factor - първата ѝ голяма телевизионна изява, която бележи началото на пътя ѝ към професионалната сцена.

За хората, които са проследили развитието ѝ, Дара остава в спомените като „онова малко момиче с искрящи очи и огромна мечта в сърцето“. Още тогава тя впечатлява с присъствие и глас, а кадри от ранните ѝ изяви показват изпълнение на „Назад, назад, моме Калино“, запазено в личния архив на певицата.

Варна празнува триумфа на DARA: Еуфория, музика и гордост пред Морската градина в родния ѝ град

„Определено тя се отличаваше с енергията, светлината и желанието да е на сцена. И световните сцени я очакват - силно се надявам да стигне и до „Грами“, казва Искра Иванова.

Бивши съученици и познати я описват като „вулкан от емоции“, който пренася енергията си и извън сцената. „Супер позитивен човек. Винаги е отделяла време на абсолютно всеки да си поговори с него. Уникална е“, споделя Свилена. Теодор допълва: „От нея струи тази енергия, заразява с нея“.

Днес DARA вече е вдъхновение и за новото поколение в училището по изкуства във Варна. Ученици признават, че я възприемат като пример за подражание. „Определено е голяма мотивация и голям пример за всички нас. Всички вече се целим да ходим по нейните стъпки“, казва едно от момичетата. Друго допълва: „Може и ние да стигнем до Евровизия някой ден“.

Емоцията около успехите ѝ се усеща силно и сред най-малките. Седемгодишният Никола, който вече участва в музикални конкурси, казва: „Пожелавам на Дара да пее все така с жизненорадостно сърце. Тя доказа, че с труд и обич към музиката мечтите се сбъдват“.

„Цял свят те подкрепя, Варна те подкрепя, гордеем се! И БАНГАРАНГА“, обобщава с усмивка Андреян, уловил еуфорията около успехите на певицата и силната връзка с родния ѝ град.