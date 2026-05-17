Природен парк „Витоша“ е сред местата, където има реално присъствие на диви животни, включително мечки. Това заяви в предаването „На фокус“ Александър Дуцов, старши експерт от „Фонд за дивата природа“, коментирайки случая с намерения мъртъв мъж край хижа „Рудничар“.

По думите му ситуацията вероятно ще предизвика сериозен обществен отзвук. Той допълни, че присъствието на туристи в района неизбежно води до повече отпадъци, а когато има лесно достъпна храна, животните започват да се приближават до хората. „Така се скъсява дистанцията между хора и животни“, обясни експертът.

Мечки са нападнали мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Според него е необходимо да бъде направен обстоен обход и оценка на риска за посетителите. В случаи на доказан проблем с конкретно животно могат да се предприемат и мерки за неговото отстраняване, включително отстрел, когато ситуацията го налага.

Дуцов коментира и конкретния инцидент, при който 35-годишен мъж беше открит мъртъв в района на Витоша. По данни на съдебномедицинската експертиза той е бил нападнат от две мечки – майка и малко. Сигналът за случая е подаден в събота в 13:36 ч., а разследването продължава. Експертът подчерта, че мечката-майка с малки е силно защитна и може да реагира агресивно при внезапна среща. „Тя вероятно е възприела човека като заплаха“, посочи той.

Той препоръча в подобни райони хората да не се движат сами, да бъдат в група и да вдигат шум, за да не изненадват дивите животни и да намаляват риска от среща.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева