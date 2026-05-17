След казусa с комарите, държавата отново в търсене на спешни мерки - този път за борба с градушките. В Русе е базирана единствената у нас авиационна противоградна защита, която обаче не работи.

Очакването на градоносният облак във въздуха е най-сиурният вариант за разбиването му, така че времето за реакция на екипажите при постъпила информация от метеролоичен център е 30 минути

Пилотът кап. Камен Кошаров казва: "Идеята е да открием образуващата се клетка предварително, да я обработим, тя да се извали преди да достигне параметри тежки градови зърна, които нанасят поражения".

Земеделският министър: Все още няма сключен договор за защита от градушки със самолетен способ



Авиационната градозащита покрива небето на близо 30 хиляди кв.км от страната. "Имаме три самолета и от края на април сме в готовност за работа, стига да бъде възложена. Зоната на отговорност е в Североизточна България, като от тази зона се изключват международните летища", казва капитанът.



И въпреки, че самолети и екипажи са в готовност, кампанията няма договор за работа с държавата. "Няма излязла обществена поръчка и съответно не ни е възложено изпълнението на тази задача от Агенция за борба с градушките, респективно Министерство на земеделието4, обяснява пилотът.

През седмицата министърът на земеделието Пламен Абровски заяви: "От януари месец до сега обществената поръчка е някъде из ведомствата. Разпоредил съм пълна проверка, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители".

Градушки удариха райони на страната, има щети по коли и земеделски площи



А че последствията са на гърба на хората, се видя през последната седмица - от Силистренско до Габровско и Ловешко.



"Това можеше да не се случи или поне не в такива размери, ако противоградните самолети бяха в небето", казва капитан Кошаров.



Заради климатичните промени са налага търсене на нов подход в борбата с природните стихии - горящи флаери на крилото на самолета или такива които се изстрелват със съдържание на сребърен йодит. "Облакът се засява с този материал и около всяко кондензационно ядро водните пари полепват, образува се капка, в най-лошия случай това се извалява като дъжд или като ситен град. И така няма да нанесе толкова сериозни иконмически поражения", казва капитанът.

