Най-малко осем души загинаха, а 25 бяха ранени след сблъсък между влак и автобус в Банкок. След удара автобусът и намиращи се наблизо превозни средства са били обхванати от пламъци, предаде „Ройтерс”.

Спасителните екипи са изваждали пострадали от превозните средства, докато пожарникарите се опитвали да овладеят огъня.

По-късно властите съобщиха, че пожарът е овладян. Екипите продължават да охлаждат района, да обезопасяват мястото заради наличие на газ и да издирват евентуални жертви. Причините за инцидента се разследват.

