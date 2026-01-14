Най-малко 32 души са загинали, а 64 са ранени, след като строителен кран се е срутил върху движещ се пътнически влак в тайландската провинция Накхон Рачасима, съобщиха местните власти пред "Би Би Си". Седем от жертвите са хора, пътували в автомобил, който се е запалил след инцидента.

Издирването на оцелели и жертви продължава.

Инцидентът е станал около 09:00 часа местно време в района на Бан Танон Кот, северно от столицата Банкок, по време на строителни дейности по нова бърза железопътна линия.

Кранът повдигнал и изпуснал бетонен товар върху влака, причинявайки дерайлиране на четири вагона. Първите два вагона са претърпели най-големи щети, тъй като са били ударени от бетонния сегмент, докато третият и четвъртият са по-леко повредени и са се отделили от влака, идващ от Банкок.

В момента на удара във машината имало 195-има пътници, сочат данни на Държавните железници на Тайланд. Вицепремиерът и министър на транспорта Фипат Рачакитпракарн разпореди разследване на инцидента, който се случва след серия други транспортни трагедии, приписвани на сериозни пропуски в безопасността.

Снимка: БТА/АП

Спасителни екипи продължават да работят на мястото, за да освободят затиснатите в повредените влакови вагони хора.

Очаква се експерти да проверят техническото състояние на крана, спазването на мерките за безопасност и координацията между строителните екипи и ръководещите железопътния трафик.

Снимка: БТА/АП

Линията, по която е текло строителството, е част от по-широк проект за бърза връзка между границата с Лаос и Банкок.

Макар да използва китайски технологии и подвижен състав, проектът се финансира основно с тайландски средства. Китай разглежда трасето като стратегическа връзка между провинция Юнан и Тайландския залив. Реализацията на проекта е бил многократно отлаган, а според анализатори тайландската страна не бърза с реализацията му, тъй като се смята, че линията няма да бъде финансово рентабилна.