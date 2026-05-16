Едно от най-чаканите събития през годината запона днес, в града на хумора и шегата - Габрово. Карнавалът събра хиляди зрители по улиците на града. Шествието се провежда тази вечер по централната улица на града на хумора.

Хиляди посетиха традиционния карнавал, посветен на хумора и шегата в Габрово (СНИМКИ)

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

И тази година Габрово не прощава на управляващите, предлагайки политическа сатира, не само за популярни фигури в България, а и по света. Шествието започна в 18 часа.

„Както в Габрово се шегуваме – ако не присъстваш на карнавала, то не присъстваш въобще на политическата сцена в България, а и на световната”, каза сценаристът на карнавала Светослав Станчев.