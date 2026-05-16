Колкото и пъти да прекосиш Вазовата екопътека, винаги ще ти се идва тук отново. Страховити скални зъбери, зелени била, тихи гори, огласени само от пролетните песни на птиците. Цялата прелест на Стара планина е събрана в Искърското дефиле. Тук, където земята е запазила едно от своите райски кътчета, чуваме шума на един от най-високите водопади в страната и емблема, както на атрактивния пролом, така и на Понор планина.



Вървим по Вазовата екопътека от Гара Бов към село Заселе. От пътя през дефилето нагоре пътеката почти веднага се шмугва сред дърветата. Поглед встрани би уплашил някого, тъй като пейзажът е почти затворен от висок и внушителен скален венец.

Кадър: Николай Василковски, NOVA

Пътеката неслучайно носи името на известния писател. Именно тук Иван Вазов е събирал вдъхновение за някои от своите творби. Ако човек се разходи наоколо, ще го усети - онова странно чувство, гъделичкане, муза, която те кара да възпееш България и нейната природна красота.

И така, по стръмната пътека пред нас вече е първото панорамно място - виждаме самия водопад с неговите два скока, цялата долина, облечена в пролетна премяна. Стоим на естествена скална площадка, над която се издига величественият водопад Бовска Скакля. А долината на едноименната река е приказна в месеците, когато влагата добавя глътка свежест при уморителното изкачване. Малко по-нагоре достигаме подножието на скалите и мястото, където се изправяме пред Скакля и пресичаме потока. Вслучай на мощно пълноводие, преминаването е предизвикателно. Сега обаче няма опасност да се намокрим. Чак когато човек застане близо до водопада може да си представи как е построен той. Всъщност това са два скока. Единият е с височина около 85 метра. Вторият, по-малкият, покрай който минава пътеката, е висок около 20 метра. Заедно с още редица падове, общата височина на каскадата е близо 120 метра.

Ако някой не обича изкачванията, тук е времето да се върне назад. Ще пропусне обаче най-впечатляващата панорама от върха на скалния венец, пленила и дала вдъхновение на писателя Иван Вазов. За кратко се движим под горската сянка. След това поемаме рязко нагоре по камъните. Пътеката е стръмна, но обезопасена със здрав метален парапет. За момент ще обърнем внимание на хората, които обичат птиците. Имам едно приложение в телефона, с което можем да проверим какви птици има наоколо. Пускаме го и го оставаме да слуша. Ето - веднага се нарежда дълъг списък с птиците, чиито песни чуваме около себе си.

На почти 900 метра надморска височина, по ръба на отвесните скали, следим криволичещата тихо Заселска река. Търсим мястото, където водата скача, образувайки дъга на фона на слъчевите лъчи и се губи в бездната. За по-запалените и опитни туристи Вазовата екопътека е сравнително лек маршрут. За начинаещите изкачването е изморително. По груби сметки двата километра се изминават за около час в едната посока. Преодолява се малко около 300 метра денивелация.





Приключението обаче е несравнимо. Прелестната природа, пролетната свежест, песента на птиците и ромона на пълноводните потоци. Всичко това е причина по пътеката почти винаги да има туристи.