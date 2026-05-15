България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga". Актьорът и певец Владо Михайлов, който два пъти е бил на сцената на форума, сподели в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че е много щастлив от новината, а представянето на DARA е било изключително достойно.

Той каза, че енергията на сцената е била невероятна, а реакцията на публиката е показателна. Михайлов допълни, че подкрепата, която е получила DARA от известни личности, е много ценна и важна.

"DARA носи особена енергия, особена харизма, тя е много различен артист, който работи много, участва в създаването на своите неща. Тя е напълно конкурентна на световните звезди. Това радва не само нас, но и чуждите фенове на конкурса", каза още актьорът.

