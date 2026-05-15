Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ разкриха нов опит за незаконно превеждане на мигранти през границата, укрити в специално изграден тайник в автомобил, в четвъртък на ГКПП „Капитан Андреево“.

Снимка: Facebook страница на ГД "Гранична полиция"

Около 18:00 часа на пункта за влизане в България пристигнал лек автомобил с турска регистрация, управляван от 20-годишен турски гражданин. При извършена физическа проверка граничните полицаи открили тайник, започващ от пода на задната седалка и продължаващ под предните седалки.

От публикация на страницата на ГД "Гранична полиция" във Facebook става ясно, че в укритието били намерени двама граждани на Ирак - на 18 и 20 години. Тримата мъже са задържани в ГПУ-Свиленград.

Срещу шофьора е образувано бързо производство за каналджийство, а срещу двамата иракски граждани - производства по за незаконно преминаване на границата.

Това е втори случай на открит тайник в автомобил само за последните няколко дни.