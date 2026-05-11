Сръбската полиция откри 12 нелегални мигранти при проверка на граничен пункт "Стрезимировци" на границата с България.

Мигрантите от Афганистан са били в автомобил със сръбска регистрация, управляван от сръбски гражданин от Долевац.

Близо 8000 мигранти са загинали или изчезнали през 2025 г.

При допълнителна проверка е установено, че само двама от мигрантите са пълнолетни, а останалите 10 са непълнолетни.

Сръбският гражданин е задържан за 48 часа по подозрение в незаконно преминаване на държавната граница и трафик на хора.

Редактор: Цвета Лазаркова