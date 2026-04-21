Около 7 900 души са загинали или изчезнали по миграционни маршрути през 2025 г., с което общият брой на загиналите и изчезналите от 2014 г. насам надхвърля 80 000. Това съобщи Агенцията на ООН по миграция, цитирана от АФП.

Международната организация по миграция към ООН посочи, че хората са принуждавани да поемат по опасни, нерегламентирани маршрути, когато безопасните пътища не са достъпни. „Макар тези данни да представляват само долната граница на действителния брой засегнати хора, те въпреки това подчертават необходимостта от спешни действия за прекратяване на смъртните случаи сред мигрантите и за справяне със сложните нужди на оставените след тях семейства“, заявиха от МОМ.

От организацията уточняват, че документираните 7 904 смъртни случая и изчезвания през 2025 г. „бележат продължение и задълбочаване на глобалния провал да бъдат прекратени тези предотвратими смъртни случаи“. Междувременно „още по-скрита група“ от най-малко около 340 000 членове на семейства се оценява като пряко засегната от „продължаващата криза с изчезналите мигранти“. Тези хора са принудени да се справят с психологическите, социалните, правните и икономическите последици от това да имат близък, чието изчезване остава неразрешено, посочва агенцията.

МОМ отбелязва, че Международният форум за преглед на миграцията през май 2026 г. представлява възможност за промяна на тази динамика. „Необходима е устойчива политическа воля, за да се спасяват животи по миграционните маршрути по света и да се даде видимост на семействата, най-силно засегнати от тези предотвратими загуби“, заявиха от агенцията.

