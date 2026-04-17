Над 38 000 жени и момичета са били убити във войната в Газа до края на 2025 г., показва оценка на ООН. Това е повече от половината от общо 71 000 смъртни случая, регистрирани от здравното министерство на територията.

6 месеца мир в Газа след войната Израел -„Хамас“: Голяма част от населението живее в порутени сгради и палатки

„Средно е имало най-малко по 47 убити жени и момичета всеки ден“, заяви говорителката на агенцията на ООН за жените София Калторп на пресконференция в Женева.

