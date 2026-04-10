Шест месеца след влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня в Газа се навършват днес - момент, който до голяма степен остава на заден план на фона на новата ескалация и крехкото примирие между САЩ и Иран.

Примирието в Газа, влязло в сила на 10 октомври, сложи край на най-интензивната фаза на бойните действия между Израел и палестинската групировка „Хамас“. Въпреки това, по данни на местните власти и хуманитарни организации, ситуацията на място остава тежка, като голяма част от населението на Ивицата Газа от около 2 милиона души продължава да живее в палатъчни лагери или частично разрушени сгради.

Основните елементи от мирния план, включително разоръжаване на „Хамас“, прекратяване на управлението му в Газа и разполагане на международни стабилизационни сили, все още не са изпълнени. Достъпът на хуманитарна помощ остава ограничен, като доставки преминават през малък брой контролирани гранични пунктове.

Според международни хуманитарни организации, цитирани в доклади през последните дни, обстановката в анклава остава критична, а очакваното значително увеличение на помощта така и не се е реализирало в пълна степен.

Макар че активните бойни действия са намалели, периодични сблъсъци продължават. Израел съобщава за удари в отговор на нападения срещу негови сили, докато палестински групировки извършват атаки срещу израелски военни позиции. По данни на здравните власти в Газа, за шестте месеца след примирието са загинали стотици хора, а от началото на войната през октомври 2023 г. жертвите надхвърлят десетки хиляди.

Международното внимание към конфликта постепенно отслабва на фона на нови регионални кризи, което според наблюдатели намалява политическия натиск за напредък в прилагането на договореното споразумение.

Редактор: Цветина Петкова