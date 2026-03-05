Снимка: БТА/АП
Това е първият убит лидер на палестинската групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота
Израелски въздушен удар в населен с палестинци бежански лагер в Северен Ливан е убил лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас”, предаде днес ливанската новинарска агенция ННА.
Уасим Атала ал Али и съпругата му са загинали тази нощ при нападение на „вражески дрон, насочен към дома им“ в лагера „Бедави”, близо до крайбрежния ливански град Триполи, уточнява ННА.
Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота, отбелязва Франс прес.
„Политико“: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни или повече
Трансграничното нападение на „Хамас” срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. даде началото на двегодишна война между Израел и групировката в ивицата Газа. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху многократно е заявявал, че целта му е да унищожи изцяло „Хамас”.
