Централното командване на САЩ е отправило искане за изпращане на повече военни разузнавачи в щаб-квартирата си във Флорида в подкрепа на операциите срещу Иран за период от поне 100 дни, а вероятно и до септември, съобщава „Политико“.

Според изданието това е първото известно искане от администрацията за допълнителен разузнавателен персонал във връзка с конфликта с Иран. Запитването е изпратено до Пентагона.

Ескалация на напрежението в Близкия изток: Нови заплахи от Иран, удари на Израел и прехванати ракети в региона

Президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че военните действия срещу Техеран могат да продължат между четири и пет седмици, но новото искане показва, че конфликтът може да се проточи значително повече от заявения от него срок.

Редактор: Цветина Петкова