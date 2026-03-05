Напрежението в Близкия изток продължава да се изостря. Шестият ден от конфликта донесе нови удари на множество фронтове. Взривове прозвучаха в Техеран в четвъртък сутринта, докато Иран е задействал противовъздушната си отбрана.

Израелската армия нанесе удари по позиции на „Хизбула“ в Ливан. Междувременно Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала ирански ракети. Ирак пък беше засегнат от мащабно прекъсване на електрозахранването. Паралелно с това се засилват и мерките за сигурност в държави от региона, включително в Катар.

Иран предупреди, че ще атакува израелския ядрен изследователски център в Димона, ако Израел и САЩ се опитат да наложат смяна на режима в страната.

В същото време Върховният комисариат на ООН за бежанците съобщи, че около 100 000 души са напуснали Техеран през първите два дни след началото на израелско-американските атаки.

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

На този фон израелската армия съобщи, че е нанесла нови удари по позиции на шиитското движение „Хизбула“ в Южен Ливан. При атаки в района на Бейрут са загинали трима души, а шестима са били ранени. Израелските военни заявиха, че операцията е била насочена срещу инфраструктура и бойци на групировката.

Иранските атаки продължават и срещу израелска територия. Журналисти на АФП са чули взривове в Йерусалим, след като израелската армия е издала три предупреждения за изстреляни ракети за по-малко от два часа. Спешните служби не съобщават за жертви, нито за значителни щети на земята. След прехващането на заплахата на жителите е било разрешено да напуснат убежищата си.

Иран е нанесъл ракетни удари и срещу щабове на кюрдски сили в Иракски Кюрдистан в четвъртък, съобщи официалната агенция ИРНА.

Междувременно Ирак беше засегнат от повсеместно прекъсване на електроподаването. Засега не е ясно дали сривът е свързан пряко с ескалацията на конфликта.

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Допълнително напрежение се наблюдава и в Катар. Страната е започнала евакуацията на жители около американското посолство в Доха като „временна предпазна мярка“, съобщи Министерството на вътрешните работи. На евакуираните е осигурено алтернативно настаняване, а гражданите са призовани да останат по домовете си и да не излизат без крайна необходимост.

Катар е под нарастващ натиск от началото на конфликта. Иранска балистична ракета е ударила американската военна база „Ал Удейд“, разположена на около 40 км от Доха, а катарските сили са осуетили атаки срещу международното летище „Хамад“. Журналисти на АФП съобщиха, че са чули силни взривове в катарската столица още във вторник, когато Иран е нанесъл удари по множество цели в региона.

В Персийския залив танкер беше поразен от голяма експлозия край Кувейт с последващ разлив на нефт.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова