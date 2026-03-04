Министърът на отбраната Атанас Запрянов разпореди спешен анализ на рисковете за България заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран. Причините - за първи път са били изстреляни балистични ракети от иранска територия към Турция, която е държава членка на НАТО, както и „провокацията“ с ракети към Кипър.

„Изстреляните балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция - натовска държава, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната“, заяви Запрянов.

Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

Военният министър съобщи, че в 13:00 часа в Министерството на отбраната ще бъде проведено извънредно заседание за оценка на ситуацията. „Ще извършим анализ на рисковете, заплахите и променените условия на конфликта. Той вече излиза извън рамките на три държави и засяга арабските страни, а както казах - има и провокативни действия срещу натовска и европейска държава“, подчерта той.

По думите му на базата на този анализ ще бъдат набелязани мерки. „Ще предефинираме рисковете и заплахите, ще набележим неотложни мерки. Предложил съм на премиера да се проведе Съвет по сигурността на базата на тези оценки и да се вземат съответните държавни решения, да се сезират съответните държавни органи“, заяви служебният министър на отбраната, като уточни, че има предвид и Народното събрание.

Запрянов подчерта, че ситуацията налага актуализиране на досегашните оценки за сигурността на страната. Министерството на отбраната и компетентните органи следят денонощно обстановката около военния конфликт в Близкия изток.

От парламентарната трибуна председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете съобщение от Министерството на отбраната, от което стана ясно, че военният министър е дал разрешение за преминаване през въздушното пространство, както и за пребиваване на територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили. Атанас Запрянов уточни, че преоценката на ситуацията се налага и заради вече дадените разрешения за използване на въздушното пространство от съюзнически сили.

Премиерът Андрей Гюров свика Съвет по сигурността

„Именно затова преоценяваме ситуацията - защото разрешенията, които сме дали за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО, остават и няма други искания, но ние сме длъжни сега, в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и е атакувал съвсем неоснователно държави, които като нас не участват в тази операция, да преценим рисковете и заплахите“, заяви той.

По думите му към момента няма нови искания от страна на съюзниците, но променената среда за сигурност изисква актуализирана оценка и готовност за допълнителни мерки при необходимост.

Редактор: Цветина Петкова