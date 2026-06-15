Това лято страната ни ще изгуби близо 120 хиляди германски туристи заради спор между две чартърни авиокомпании, които не постигнат споразумение. На конференция „Изживей България 2026” мениджъри на най-големите германски туроператори, авиокомпании и пътнически агенции търсят вариант за изхода от ситуацията.

Бизнесът и държавата са катогорични, че една от основните мерки, които ще изведат страната ни от ситуацията да губим германски туристи, е дотирането на самолетни седалки от държавата - така, както беше след пандемията от COVID-19.

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Чрез финансово стимулиране страната ни ще се опита да преодолее за следващото лято спада на туристи от Германия заради липсата на транспортна свързаност с България. Спадът се дължи точно на несъстояла се сделка между два големи чартърни авиопревозвачи в края на миналата година.

Калин Сутев, който е представител на грмански туроператор, каза: "Ще отбележим един спад от 25-30% спрямо 2025 година. Без чартърна програма няма как да се възстановят нивата отпреди COVID-19".

Председателят на Асоциация "Инкаминг агенции" Иван Грошев смята, че полетите трябва да бъдат стимулирани, защото това са практики, прилагани от други държави също от ЕС.

"Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да "вдигнем на крака" максимално бързо германския пазар. Започват преговори с консолидатори на чартърни програми и с авиопревозвачи", обяви министърът на туризма Илин Димитров.