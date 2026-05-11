Летният сезон традиционно носи със себе си планове за пътувания, срещи със семейството и дългоочаквана почивка. Но тази година подготовката за ваканция се оказва по-сложна от обикновено. Според Асоциацията на германските летища съществува реален риск от отменени полети и повишаване на цените на самолетните билети заради възможен недостиг и поскъпване на самолетното гориво.

Германия е дом на една от най-големите български общности зад граница. Всяко лято хиляди наши сънародници се прибират в България, за да прекарат време с близките си. Тази година обаче въпросът „как“ се оказва по-труден от всякога.

По време на събитията около Денят на Европа много българи споделят сходни притеснения - дали да разчитат на самолетен транспорт или да изберат дългия път с автомобил. Причината е не само в значително по-високите цени на билетите, но и в страха от евентуални отменени полети в последния момент.

Основният фактор е свързан с пазара на горива и напрежението около Ормузкия проток - ключов маршрут за доставки на петрол. Нарушенията в доставките вече оказват влияние върху цените на керосина, а оттам - и върху разходите на авиокомпаниите.

Въпреки уверенията на германските власти, че няма непосредствен недостиг на гориво, експертите предупреждават, че цените могат да продължат да растат. Това означава, че авиокомпаниите вероятно ще прехвърлят част от тежестта върху пътниците чрез по-скъпи билети и допълнителни такси.

При неблагоприятен сценарий до 10% от полетния капацитет на някои летища може да бъде засегнат, а милиони пътници - пренасочени или изправени пред ограничения. Най-уязвими се очаква да бъдат нискотарифните линии и по-слабо натоварените туристически дестинации.

Вече се наблюдават и първи мерки от страна на авиокомпаниите - въвеждане на нови такси, например за чекиран багаж, с цел компенсиране на растящите разходи.

В отговор на ситуацията се обсъждат и възможни мерки на държавно ниво - включително намаляване на таксите върху въздушния трафик, които в Германия са сред най-високите в Европа. Паралелно се водят разговори с международни партньори за осигуряване на допълнителни доставки на гориво.

Въпреки това, дори при бързо стабилизиране на ситуацията, експертите предупреждават, че възстановяването на нормалните доставки може да отнеме седмици, дори месеци. На този фон много българи в Германия вече преосмислят плановете си. Част от тях се насочват към пътуване с автомобил - по-дълго, но по-предвидимо решение. Други остават в изчакване, надявайки се ситуацията да се стабилизира.