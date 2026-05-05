Авиокомпаниите по света са премахнали около 2 милиона места от разписанията си за месец май заради опасения от потенциален недостиг на самолетно гориво. Мерките идват на фона на нарастваща несигурност около доставките и очаквано засилване на търсенето през летния сезон.

Ситуацията се развива паралелно с ново извънредно законодателство във Великобритания, което позволява на авиопревозвачите да обединяват пътници от различни полети, без да изплащат неустойки и без да губят ценни слотове за излитане и кацане на британските летища, включително на едни от най-натоварените в Европа.

Ще има ли недостиг на авиационно гориво у нас и поскъпват ли самолетните билети?

По данни на британските власти целта на промените е да се избегнат хаотични отменени полети и да се даде възможност на пътниците да бъдат пренасочвани с поне двуседмично предизвестие. Мярката засяга най-вече летища като „Хийтроу“, където конкуренцията за слотове е изключително висока.

Авиокомпаниите ще могат да оптимизират полетните си програми, включително чрез съкращаване или обединяване на няколко ежедневни полета по една и съща дестинация, като например от четири на три или от четири на два курса дневно.

Очаква се основният натиск да бъде върху полети към популярни европейски дестинации, където вече се обсъждат промени в честотата на излитанията и натоварването на самолетите. Властите във Великобритания подчертават, че целта е да се избегне ситуация, в която пътници научават за промени едва на летището.

Как кризата в авиационния сектор ще се отрази на потребителите

Международната агенция по енергетика прогнозира, че потенциалната криза с авиационното гориво може да се задълбочи с началото на летния пик на пътуванията. Това вече кара авиокомпаниите да предприемат превантивни съкращения в разписанията.

Паралелно с това се очаква промяна и в ценовата политика на билетите, като анализатори предупреждават за възможно поскъпване на пътуванията през летния сезон. Някои държави вече търсят алтернативни източници на доставки, за да стабилизират пазара.

Въпреки несигурността, туристическите програми за лятото продължават да се предлагат, включително и чартърни полети до популярни дестинации като България, макар и при по-предпазливо поведение от страна на пътниците.

Повече по темата гледайте във видеото.