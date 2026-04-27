Възможно ли е България да изпита дефицит на авиационно гориво и как кризата с керосина може да се отрази на цените на самолетните билети? Темата в „Здравей, България” коментира председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков.

"В България, поради факта, че рафинерията в Бургас работи, няма да има сериозни притеснения относно доставките на гориво. Що се отнася до цените - те се движат в зависимост от новините и ситуацията в Близкия изток. Видяхме рязко повишение - почти двойно, след което през последните дни има спад. Затова точна прогноза никой не може да даде. В известна степен става дума и за спекулации и повишени притеснения", заяви той.

Повечето големи авиокомпании вече предупредиха, че ако кризата продължи още 2-3 седмици, ще намалят броя на по-малко рентабилните полети през лятото. Там, където има по няколко полета дневно до една и съща дестинация, може да се редуцира честотата, за да се пести гориво.

Как кризата в авиационния сектор ще се отрази на потребителите

"При междуконтиненталните полети също има реакции. Швейцарски авиокомпании съобщиха, че временно ще отменят някои дестинации до Америка. Скандинавските превозвачи вече са анулирали около 1000 полета. Нискотарифни компании, които са важни за България, се опитват да задържат цените, тъй като разполагат с хеджирани количества гориво и резерви. В същото време обаче се наблюдава въвеждане на допълнителни такси - например за багаж, като начин за компенсиране на по-високите разходи", обясни Иванджиков.

По думите му това е маркетингова стратегия - да се намали теглото на самолетите и едновременно с това да се компенсират разходите за гориво. "Към момента не виждам сериозен риск от липса на гориво на други летища в Европа. Повечето авиокомпании имат добро планиране. Те могат да зареждат повече гориво на летища, където е налично. Това обаче увеличава разходите. Ако цените продължат да растат, по-вероятно е авиокомпаниите да намаляват полети, отколкото да летят на загуба", категоричен е той.

Европа има самолетно гориво за 6 седмици, твърди МАЕ

Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия подчерта, че повечето компании вече са заявили, че няма да изискват доплащане за вече закупени билети. "Те могат да увеличат цените само за бъдещи продажби", изтъкна Иванджиков.

От друга страна, ако полетът бъде отменен, Европейският съюз вече изисква пълно възстановяване на сумата на пътниците, обикновено в рамките на около две седмици, припомни той.

