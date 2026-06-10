Българската икономика е нараснала с 3,1% през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база, като заетите в страната достигат около 3,5 милиона души. Това съобщи в ефира на NOVA NEWS заместник-председателят на Националния статистически институт д-р Свилен Колев.

Той обясни, че ръстът на икономиката е по-висок от първоначалните оценки, което е резултат от постъпването на нови данни за развитието на отделните сектори. По думите му темпът от 3,1% е сходен с този от предходни периоди и отразява относително стабилна икономическа картина.

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Колев посочи, че единственият сектор с отчетен спад в добавената стойност е промишлеността. Това се свързва основно с по-слаб износ, който оказва негативно влияние върху общия растеж. Въпреки това, икономиката се компенсира от силното вътрешно потребление и увеличените инвестиции.

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Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие възлиза на 23,83 млрд. евро по текущи цени.

Според него основният двигател на растежа остава потреблението на домакинствата, подкрепено от нарастващите доходи. Той подчерта, че България е сред страните с едни от най-силните ръстове на частното потребление в Европейския съюз, особено в периода след възстановяването от COVID-19.

Колев отбеляза, че инвестициите също допринасят за растежа, включително частните и публичните разходи, част от които са свързани с европейски програми и механизми за възстановяване.

По структура на икономиката заместник-председателят на НСИ обясни, че услугите формират около 75% от брутната добавена стойност. В този сектор попадат търговия, транспорт, логистика, финанси и туризъм, както и информационните технологии, които имат все по-значим принос. По-нисък дял имат селското стопанство и промишлеността.

Той коментира, че промяната в структурата на икономиката е резултат от дългосрочни тенденции, свързани с дигитализация, инвестиции в технологии и промени в глобалните вериги за производство и услуги, а не представлява временен дисбаланс.

Относно пазара на труда Колев отбеляза, че безработицата е на исторически ниски нива, което показва, че негативните ефекти в промишлеността засега не се отразяват сериозно върху заетостта.

В европейски контекст той посочи, че България се нарежда на пето място по ръст на икономиката, редом със Словения, което според него е добро представяне. Колев добави, че страната продължава процеса на догонване на средните европейски нива на доход и БВП на човек от населението, като за последните години се отчита значителен напредък.

Той подчерта, че икономиката се движи в правилна посока, но устойчивият растеж зависи от последователни политики, включително подобряване на конкурентната среда и ефективността на институциите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова