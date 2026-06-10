Създадената от отраслите брутна добавена стойност през първото тримесечие възлиза на 23,83 млрд. евро

Българската икономика е нараснала с 3,1% през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база, като заетите в страната достигат около 3,5 милиона души. Това съобщи в ефира на NOVA NEWS заместник-председателят на Националния статистически институт д-р Свилен Колев.

Той обясни, че ръстът на икономиката е по-висок от първоначалните оценки, което е резултат от постъпването на нови данни за развитието на отделните сектори. По думите му темпът от 3,1% е сходен с този от предходни периоди и отразява относително стабилна икономическа картина.

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Колев посочи, че единственият сектор с отчетен спад в добавената стойност е промишлеността. Това се свързва основно с по-слаб износ, който оказва негативно влияние върху общия растеж. Въпреки това, икономиката се компенсира от силното вътрешно потребление и увеличените инвестиции. 

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Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие възлиза на 23,83 млрд. евро по текущи цени.

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Според него основният двигател на растежа остава потреблението на домакинствата, подкрепено от нарастващите доходи. Той подчерта, че България е сред страните с едни от най-силните ръстове на частното потребление в Европейския съюз, особено в периода след възстановяването от COVID-19.

Колев отбеляза, че инвестициите също допринасят за растежа, включително частните и публичните разходи, част от които са свързани с европейски програми и механизми за възстановяване.

По структура на икономиката заместник-председателят на НСИ обясни, че услугите формират около 75% от брутната добавена стойност. В този сектор попадат търговия, транспорт, логистика, финанси и туризъм, както и информационните технологии, които имат все по-значим принос. По-нисък дял имат селското стопанство и промишлеността.

Той коментира, че промяната в структурата на икономиката е резултат от дългосрочни тенденции, свързани с дигитализация, инвестиции в технологии и промени в глобалните вериги за производство и услуги, а не представлява временен дисбаланс.

Относно пазара на труда Колев отбеляза, че безработицата е на исторически ниски нива, което показва, че негативните ефекти в промишлеността засега не се отразяват сериозно върху заетостта.

В европейски контекст той посочи, че България се нарежда на пето място по ръст на икономиката, редом със Словения, което според него е добро представяне. Колев добави, че страната продължава процеса на догонване на средните европейски нива на доход и БВП на човек от населението, като за последните години се отчита значителен напредък.

Той подчерта, че икономиката се движи в правилна посока, но устойчивият растеж зависи от последователни политики, включително подобряване на конкурентната среда и ефективността на институциите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова

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