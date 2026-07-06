Около 50 души от столичния квартал „Горубляне” излизат на протест, след като 300-метровата им улица остава извън мащабен проект за нова канализация и подмяна на водопровода. „Цялото каре, което включва тази част на квартала, ще бъде ремонтирано, но без нашата улица, което е много странно”, коментира жител на квартала в ефира на предаването „Здравей, България”.

Строителните дейности са на стойност над 5 милиона евро и вече обхващат съседните улици. Хората в отрязания участък „Долците“ обаче все още разчитат на септични ями и стар водопровод от 60-те години на миналия век. „Ако сега не ни засегне тази подмяна, през следващите поне 20 години това няма да се случи”, споделиха опасенията си недоволните граждани. Те настояват Столичната община и „Софийска вода” да преразгледат инвестиционния си план.

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„Водопроводът е изграден от азбестоциментови тръби, които са канцерогенни”, обясниха местните жители. Проблем за тях е най-вече липсата на канализация, тъй като се налага да викат цистерна за източване на септичните ями. „Това е разход от по 70 евро всяка седмица”, пресметна един от потърпевшите. При всеки проливен дъжд или топене на снега подпочвените води се покачват и мазетата се пълнят с вода, допълни той, като уточни, че до институциите са подадени вече четири жалби.

Ситуацията може да се влоши, тъй като в района се подготвя застрояването на празни парцели. „Очакваме нови сгради, още повече хора и по-голямо потребление, което допълнително ще ни създаде проблем”, разказаха протестиращите.

В своя официална позиция от Столичната община обясняват изключването на участъка с факта, че ширината на пътното платно на улиците „Владичина ливада” и „Долците” е недостатъчна. Също така, заради заповед на главния архитект от 2020 година за изменение на плана за регулация, се налага промяна във възложения обхват и отпадане на този етап от проекта. От местната администрация допълват, че са изпратили писмо до район „Младост“ за изясняване на собствеността на прилежащите имоти.

„Не можем да се съгласим с мотивите на Столична община, тъй като улицата е стандартна – 6 метра, както всички останали в квартала”, коментира представител на протестиращите. Той добави, че улицата е в регулация от над 60 години и отговаря на параметрите за изграждане на по-голям колектор, заради което местните не виждат обективни причини да бъдат оставени извън проекта.

Отговор от Столична община без редакторска намеса:

Доизграждането на ВиК мрежата на кв. „Горубляне“, район „Младост“ се реализира по разработени и одобрени работни проекти. Техният обхват е в съответствие с приет от Експертен технически съвет идеен проект за територията.

Поради неприложен регулационен план, част от проектите са разработени по съществуващо положение на квартала.

В процеса на проектиране е установено, че ширината на съществуващото пътно платно на ул. „Владичина ливада“ и ул. „Долците“ е недостатъчна за изграждане на един от основните подобекти - Главен канализационен клон III (проектен диаметър Ø1200), както и канализационни клонове и съпътстващи водопроводи.

Също така по време на разработване на проекта от главния архитект на Столична община (въз основа на постъпило заявление от дружество) е издадена заповед /25.06.2020г./ за изработване на изменение на плана за регулация и застрояване на част от територията.

Това налага промяна на възложения обхват за проектиране и отпадане на този етап от проекта за изграждане на канализация и съпътстващ водопровод по ул. „Владичина ливада“ и ул. „Долците“.

За да се изгради канализация по ул. „Долците“ ще бъде необходимо възлагане за актуализация на приетия идеен проект, който трябва да бъде съобразен със съществуващото регламентирано застрояване и собствеността на предвидените за изграждане проводи и съоръжения.

Предвид многото постъпили искания за изграждане на канализация по ул. „Долците“ от Столична община е изпратено писмо до район „Младост“ за предоставяне на информация свързана със собствеността на прилежащите имоти. След детайлно проучване на съществуващото положение ще бъдат прецизирани необходимите действия за доизграждане на инфраструктурата по ул. „Долците“.

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