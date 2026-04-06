Заради отстраняване на теч, водещ до значителни загуби на вода, утре, 7 април, ще бъде преустановено водоподаването от язовир „Студена“ към Перник и околните населени места, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД, цитирани от кореспондента на БТА в Перник Милен Миланов.

От дружеството уточняват, че аварията е установена на стара водопроводна тръба, захранвала резервоар на бившия завод на територията на Перник, която се е оказала свързана с шахта от довеждащия водопровод за града и региона.

Управителят на дружеството Стоян Цветанов посочва, че пробивът е открит в рамките на текущо обследване на водопреносната мрежа за скрити течове и аварии с цел ограничаване на загубите и подобряване на управлението на системата. По думите му отстраняването на повредата е неотложно, тъй като загубите възлизат на между 30 и 50 литра в секунда.

Във връзка с ремонтните дейности водоснабдяването от язовир „Студена“ ще бъде спряно в 6:00 часа утре, като в интервала между 8:00 и 16:00 часа същия ден в Перник и околните населени места са възможни колебания във водоподаването или липса на вода.

От ВиК - Перник уверяват, че ще бъдат предприети всички необходими действия за оптимално управление на водопреносната система и наличните резервоари с цел ограничаване на неудобствата за абонатите. След отстраняване на аварията водоподаването ще бъде възстановено, като ще започне поетапно пълнене на градските резервоари. Водоподаването ще бъде възстановявано поетапно, като първо ще обхване квартал „Изток“ в Перник, а последни - град Батановци и селата Лесковец и Богданов дол. От дружеството отбелязват, че това се налага заради особеностите на мрежата, географските характеристики и отдалечеността на населените места.

Редактор: Цветина Петрова