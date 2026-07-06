Близо три тона животински продукти с неясен произход бяха задържани на ГКПП „Капитан Андреево”. Опитът за внос на нелегалната стока е разкрит при съвместни проверки на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на Агенция „Митници“.

Снимка: БАБХ

Най-голямото количество е открито при проверка на влизащ в страната автобус с турска регистрация. В него контролните органи са открили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти, които пътували без никакви документи за произход и безопасност.

Проверки на БАБХ за фалшиво масло и мляко в търговската мрежа

При други две отделни проверки – на автобус и микробус, също с турска регистрация, са намерени още общо 630 кг овча лой без необходимите придружаващи сертификати.

Цялото количество от близо 3 тона е иззето и предстои да бъде унищожено, съобщават от дирекция „Граничен контрол“. От Агенцията по храните напомнят, че засиленият граничен контрол има за цел да предпази потребителите и да не допусне влизането на потенциално опасни храни на територията на Европейския съюз.

Редактор: Мария Барабашка