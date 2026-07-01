Агенцията по безопасност на храните влезе на проверки в голяма търговска верига. Фокусът на инспекторите е насочен към предлаганите масло и млечни продукти. Акцията се провежда седмица след като Комисията за защита на потребителите обяви публично наложени глоби на две фирми, предлагащи масло с фалшив етикет, в което реално не е присъствало краве мляко.

Проверките са част от засиления контрол на БАБХ, който е стартирал още на 10 юни. От инспектирания търговски обект са взети 12 вида проби в категорията млечни храни, сред които краве масло, UHT мляко и прясно мляко. Лабораторните резултати от тях се очакват през следващата седмица.

„Извършваме пробонабиране на мляко за пиене и масло от търговска мрежа. Това пробонабиране е в резултат на разширения периметър на контрол”, обясни Бистра Иванова от БАБХ.

Запитана относно една от фирмите, замесени в скандала с подвеждащите етикети, която не е била санкционирана, Иванова коментира: „Не мога да кажа с какви документи е разполагала Комисията за защита на конкуренцията и защо е счела, че тази фирма няма отношение”.

Относно фирмата нарушител, представителят на БАБХ беше категорична, че тя вече подлежи на много по-строго наблюдение от страна на институцията: „Тя е на учестен контрол, защото винаги, когато някой бизнесоператор извърши сериозно нарушение, неговата честота на контрол се увеличава”.