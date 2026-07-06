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През последните 20 години публиката на арените значително намаля
На зрелищен протест в Памплона активисти за правата на животните поискаха да бъдат забранени борбите с бикове. Градът се готви за фестивала Сан Фермин, на който освен надбягване с едрите животни има и бикоборски представления. Протестиращите се бяха покрили с боя, имитираща кръв. Те носеха плакати на няколко езика с надпис: „Борбата с бикове е грях“.
Седем ранени при надбягване с бикове на фестивала „Сан Фермин“ в Памплона
Протестът е на ПЕТА – съкращение на организацията „Хора за етично отношение към животните“. Досега тези акции не са намалили популярността на фестивала в Памплона. 200-хилядното население на града нараства до 1 милион по време на проявата. Но в национален мащаб картината е различна. През последните 20 години публиката в бикоборските арени значително намаля. А проучванията показват, че повечето испанци не одобряват този вид спектакъл.Редактор: Дарина Методиева
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