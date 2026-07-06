Бум на фалшиви стоки по време на Световното първенство по футбол. Хиляди фалшиви спортни екипи са заловени на ГКПП „Капитан Андреево“. Само през юни са задържани близо 100 хиляди стоки, свързани с Мондиала.

Георги Господинов, началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“, каза в ефира на "Здравей, България", че има много разкрития в областта на защитата на интелектуалната собственост. Сред фалшивите стоки са екипи с логата на клубни и национални отбори.

Той обясни, че стоките се произвеждат основно в Турция, страната е най-голям производител на такива артикули за нашия регион.

"Основно ги установяваме по начина, по който е организирана веригата на доставките. Истинските маркови стоки обикновено пътуват само за една конкретна марка, докато фалшивите са смесени – в един и същи товар има продукти на различни марки, опаковани по идентичен начин", каза още началникът на митницата.

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Когато се установи стоки, за които има съмнение, че нарушават права върху интелектуалната собственост, служителите на митниците отправят запитване до притежателя на съответната търговска марка, обясни още Господинов.

Фалшивите стоки се унищожават. А причината е, че нямат реален производител, който да представи необходимите документи и сертификати – какви материали са използвани, какви багрила, каква е технологията на производство. Затова те не са годни за пускане на пазара и могат да бъдат опасни за човешкото здраве, поясни началникът на "Капитан Андреево".

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