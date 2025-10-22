Според данните от съвместния доклад на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, през 2024 г. правоприлагащите органи в Европейския съюз са иззели приблизително 112 милиона фалшифицирани артикула на обща стойност над 3,8 милиарда евро, което представлява увеличение с 30% в сравнение с 2022 г. Тези данни потвърждават, че престъпленията, свързани с интелектуалната собственост, нарастват бързо и се извършват основно онлайн. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при откриването на конференцията на Европол „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“ в София.

По време на събитието министър Митов подари плакет на Бурхард Мюл, ръководител на Европейския център за финансови и икономически престъпления (EFECC) на Европол. „Г-н Мюл е личност, чиято стратегическа визия значително е укрепила защитата на Европа срещу организираната престъпност, включително сериозната заплаха, произтичаща от престъпленията срещу интелектуалната собственост“, каза Даниел Митов. Той добави, че успешната помощ, оказвана от висококвалифицираните професионалисти, работещи под негово ръководство, е от съществено значение за нашите трансгранични операции и за ефективното полицейско сътрудничество.

Пред медиите Митов отбеляза, че ЕС губи около 15 млрд. евро годишно от престъпления, свързани с интелектуалната собственост. Той посочи, че фалшифицирането на стоки като лекарства, козметика, авточасти и софтуер може да постави под заплаха живота и здравето на гражданите на ЕС.

България, като координираща страна, полага още по-големи усилия, така че борбата с нарушаването на авторските права и интелектуалната собственост да се превърне в един от успехите на ЕС, добави министърът. По думите му България, в сравнение с други държави, се справя доста добре в борбата с тези престъпления.

Директорът на „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Владимир Димитров отбеляза, че защитата на интелектуалната собственост и авторските права е приоритет за дирекцията. Поради това са изпратени двама експерти, които работят в централата на Европол в Хага, за да подпомагат дейността на европейските партньори, не само на България.

Той предупреди, че голяма част от хората, които свалят пиратски софтуер, компрометират своите компютърни конфигурации с вируси и след няколко месеца стават жертва на други киберпрестъпления.

Редактор: Мария Барабашка