Работи се по всички версии - това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по повод разследването на нападението срещу бившия заместник градски прокурор на София Иво Илиев. Той беше категоричен, че следствието тече, но отказа да даде повече подробности, като подчерта, че единствено прокуратурата може да разреши разпространяването на детайли по досъдебното производство.

Попитан дали има водеща версия по случая, Митов беше лаконичен. "Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", отговори той.

Коя е водещата версия за нападението над бившия зам. градски прокурор на София

Митов засегна и темата за нелегалната миграция, като повтори своята теза, че неправителствени организации "стават неволни съучастници в трафика на хора". Според него миграцията трябва да бъде законна и да се осъществява през установените за това канали.

На въпрос какви са приоритетите на правителството във вътрешнополитически план, министърът отговори кратко: "Най-важното нещо за нас в момента е България да влезе в еврозоната и, разбира се, да пристигнат всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост".

