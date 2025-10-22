„Главният секретар на МВР каза, че се работи по всички версии, но за мен най-вероятната е резултат от дейността на прокурора”. Това заяви бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов по повод нападението с чук над бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев. Според него начинът на извършване на престъплението говори за отмъщение.

„С чука се нанасят не само много фрактури и рани, но и болка. Това не е случайна свада или непланирано деяние. Нападателят е планирал резултатите”, категоричен е Иванов. Според бившия зам.-ректор на Академията на МВР разследващите ще разучат всички дела на прокурора през последните години и лесно ще стеснят кръга на евентуалните поръчители.

По думите му ако едно престъпление не бъде разкрито до 24 часа, то вероятността това да се случи впоследствие, спада до 10%. Да се стигне до конкретния извършител в случая с побоя над Илиев вероятността също е минимална, смята той.

Припомняме, че атаката стана в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Малинова долина”. Достъпът до подземните помещения е ограничен и има камери за видеонаблюдение. Иво Илиев беше настанен с множество наранявания в реанимацията на болница „Токуда”. На него и семейството му беше осигурена охрана от ГДО.

„Причините може да са две. Най-вероятно е свързано с професията му. Не е изключено да бъде свързано и с личния живот. Трябва по тези две линии да се работи”, коментира Николай Кокинов, бивш градски прокурор на София.

Той обясни, че е невъзможно да хванеш поръчителя, без да заловиш извършителя. „Има известна символика при нападението с чук. Ако решиш да убиваш някого, обичайно ще го направиш с нож или с пистолет. Ако решиш да го пребиеш, ще го направиш с палка, пръчка. Но да го удариш 4 пъти в главата с чук, да му счупиш черепа— очевидно тук се крие друго послание към останалите, но не мога да кажа за кого. Това е наказателна акция, която казва: „Вижте какво се случва и внимавайте””, коментира Кокинов.

„Освен по конкретните дела на този редови прокурор, трябва да се обърне внимание и на административните постове, които е заемал, и дали с администрирането на определени дела, не е навредил на нечии интереси”, заяви Иван Брегов, правен експерт от Института за правни инициативи.

Кокинов допълни, че на служителите на МВР ще бъде трудно да намерят извършителя. „За мен ще остане в графата „неизвестен извършител”. Твърде добре изпипано. Ще бъда изненадан, ако го заловят и още по-изненадан, ако бъде заловен поръчителят”, каза Кокинов.

„Ако е жив извършителят. Защото я има и тази хипотеза”, допълни Брегов.

