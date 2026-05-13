48-годишен мъж е убит при сбиване в квартал „Кошарник“, Монтана. По информация на полицията престъплението е извършено криминално проявени лица.

Сигналът е подаден в следобедните часове днес. По първоначални данни мъжът е бил ударен в главата с бухалка или метална тръба и е починал на място. Разпитани са свидетели, а полицията извършва оглед.

Пребиха до смърт баща, опитал да спаси дъщеря си в Разград

По информация на NOVA са задържани баща и син, а трети човек се издирва. Засега основната версия за конфликта е битов скандал. По случая е образувано досъдебно производство, а в квартала има засилено полицейско присъствие.