Индийският министър-председател Нарендра Моди значително е намалил размера на кортежа си, за да пести гориво, съобщи правителствен източник в сряда. Преди няколко дни той призова съгражданите си да затегнат коланите на фона на скока в цените на енергията, предизвикан от войната в Иран.

В неделя Моди отправи апел хората да предприемат мерки за икономии, включително да избягват ненужни пътувания в чужбина, да използват обществен транспорт, да намалят покупките на злато и да ограничат употребата на олио за готвене, тъй като скокът в цените на енергията в световен мащаб оказва натиск върху валутните резерви на страната. След призива някои критици в социалните медии поставиха под въпрос големите кортежи на висши индийски политици, вътрешните полети на Моди и предстоящото му посещение в Европа с официалния му самолет.

Заради кризата с горивата: Индийският премиер Моди призова за икономии и връщане на работата от дома