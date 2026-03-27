Войната с Иран вече има осезаеми последици далеч извън Близкия изток. Затрудненията в глобалните доставки и ограниченият достъп до Ормузкия проток водят до рязък скок на цените на петрола. Ефектът се усеща най-силно в Азия, където редица държави въвеждат извънредни мерки, за да ограничат потреблението на горива и енергия.

В Мианмар още в началото на месеца бе въведен режим за ограничаване на движението. Автомобилите с четни номера се движат в четни дни, а тези с нечетни - в нечетни. Мярката не важи за електрическите превозни средства и цели да овладее недостига на гориво. В Филипините шофьори се стекоха към бензиностанциите в очакване на поскъпването, а властите предупредиха, че цените могат да се повишат още, ако кризата продължи. В Бангладеш дори бяха затворени университети, за да се намали потреблението на енергия.

Нови мерки срещу по-скъпите горива в Европа

В Южна Корея шофьори се презапасяват с гориво, а в Индия недостигът на газ принуждава бизнеси да търсят алтернативи - ресторанти преминават към готвене с дърва, а някои отчитат спад на клиентите.

Тайланд също предприема нестандартни мерки. Държавните служители работят при по-високи температури в офисите, а носенето на костюми вече не е задължително. „Виждаме, че правителството насърчава обществото да пести енергия… На много места се използват вентилатори или се отварят прозорци вместо климатик“, разказва телевизионният водещ Сирима Сонгклин.

В Шри Ланка вече има ограничения при зареждането с гориво, докато Пакистан се опитва да намали зависимостта си от внос. „Планираме да увеличим използването на местни енергийни ресурси до около 90%“, заяви енергийният министър Аваис Легари.

Кризата с горивата: Рискът от затваряне на втори ключов проток води до нови поскъпвания

Въпреки предприетите мерки кризата се задълбочава. В Индия фабрики временно спират работа, а в Пакистан дори спортни събития се провеждат без публика заради високите разходи за гориво.

ВСИЧКО ЗА ПАЗАРА НА ГОРИВА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ралица Атанасова