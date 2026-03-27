Въвеждат още мерки в Европа за борба с поскъпването на горивата. Полша обяви, че намалява ДДС върху горивата от 23 на 8 процента.

В Берлин парламентът гласува ограничение. Цените на бензиностанциите могат да се повишават само веднъж на ден, по обяд. Германия е сред европейските страни, в които бензина и дизела имат различни цени в различните части на деня.

Кризата с горивата: Рискът от затваряне на втори ключов проток води до нови поскъпвания

В Италия правителството обяви, че заделя 417 милиона евро, за да попълни дупката, която ще остави в бюджета намаления акциз върху горивата. А Великобритания каза, че обмисля субсидия за горива, с които да подпомогне тези, които се нуждаят най-много.

В Австрия парламентът също прие мерки за въвеждане на таван на цените на горивата. Очаква се бензинът и дизелът да поевтинеят с около 10 цента на литър чрез намаляване на акцизи и търговски маржове. С решението се променя и т.нар. „австрийско правило” – ако досега бензиностанциите са имали право да вдигат цените веднъж дневно, то вече ще могат да го правят до три пъти седмично.

Към момента в Австрия бензинът се продава за около 1,70 евро, като на места цените достигат психологическата граница от 2 евро. Според експерти тази „спирачка на цените” е типична кризисна мярка – бърза, но несигурна. Изчислено е, че заради поскъпването на горивата и инфлационния натиск един основен седмичен пазар за домакинство във Виена е поскъпнал с между 7 и 10 евро.