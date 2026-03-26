Постоянните скокове и спадове в цената на петрола водят до ежедневно обновяване на цените на горивните бази, от които бензиностанциите зареждат. НАП публикува официални данни за цените на горивата през вчерашния ден. Бензин А95 се търгува на 1,44 евро за литър, а дизелът – 1,61 евро за литър.

Неофициалните данни от днес сочат, че отново има скок на цените. Бензин А95 е 1,46 евро за литър, а дизелът е 1,62 евро.

Днес барел сорт „Брент” струва около 106 долара, като се отчитат сериозни колебания на цените през изминалите 7 дни.

Горивата у нас са поскъпнали с до 28% за месец

„Имаше един период, в който петролът тръгна рязко надолу и веднага имаше реакция на базите и леко понижение на цените. Но после забелязахме обратния тренд”, отбеляза собственикът на бензиностанция Ангел Димитров.

В Румъния ситуацията е по-зле. От началото на войната с Иран цената на бензина се е повишила със 17%, а дизелът с 21, достигайки 2 евро за литър. Правителството там планира таван на надценките на бензиностанциите, съобщи журналистът Владимир Митев.

Във Великобритания пък правителството още не е въвело никакви мерки, но дава креативни препоръки. Бензинът в Англия поскъпна с 12%, а дизелът с 22% и вече се продава за 1,77 паунда за литър или над 2 евро. Засега властите не бързат да подпомагат пряко шофьорите, а ги призовават да работят от къщи и да шофират по-бавно, за да намалят разхода на гориво.

Какви мерки се предприемат в Европа заради скъпите горива

Все повече държави ще трябва да въвеждат мерки, ако Ормузкия проток остане затворен. Ако обаче се ограничи и преминаването през протока Баб ел- Мандеб, през който корабите влизат в Червено море, за да стигнат до Суецкия канал, горивата и още редица стоки ще поскъпнат още по-драстично.

„Ако погледнем две традиционни точки, едно пристанище в Китай и едно в Западна Европа, пътят между тях ще се увеличи с две седмици, а разходите с между 20-30 процента”, посочи икономистът в Института за пазарна икономика Адриан Николов.