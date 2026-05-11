Заради скока на цените на енергията, индийският министър-председател Моди призова за поредица от мерки, включващи работа от дома и ограничения върху пътуванията и вноса.

Хората трябва да се завърнат към работата от вкъщи и онлайн срещите, които бяха широко възприети по време на пандемията от COVID-19, призова премиерът. Според Моди, това ще помогне на Индия да намали потреблението на гориво.

Той също така призова хората да използват обществен транспорт и да пътуват заедно с други хора, когато е възможно, за да пестят гориво. Индия е третият по големина вносител и потребител на петрол в света, но още не е повишила цените въпреки световния скок.

