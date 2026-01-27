Европейският съюз и Индия постигнаха търговско споразумение, съобщиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди.

„Днес пишем история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи от това“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х.

Моди обяви, че целта на споразумението, финализирано след почти две десетилетия преговори, е задълбочаване на икономическите и стратегическите връзки.

Europe and India are making history today.



We have concluded the mother of all deals.



We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.



This is only the beginning.



We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

„Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Моди.

По силата на споразумението Индия ще намали постепенно митата върху вносните автомобили от 110% до 10%, а тези върху автомобилните части ще бъдат премахнати след 5 до 10 години, съобщи Европейската комисия. Митата върху машините, химикалите и фармацевтичните продукти също ще бъдат премахнати „в по-голямата си част“.

Addressing the joint press meet with European Council President António Costa and European Commission President Ursula von der Leyen.@eucopresident @vonderleyen @EUCouncil @EU_Commission https://t.co/0hh4YX8DHe — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026

Налозите върху някои селскостопански продукти от ЕС ще се понижат значително. Митата върху виното ще паднат от 150% на 75%, а 40-процентната ставка върху зехтина ще остане в историята.

Някои селскостопански продукти, включително говеждо, пилешко месо, ориз и захар, са изключени от споразумението и стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за всички стоки, внос от Индия, посочи Комисията.

Споразумението ще трябва да бъде официално одобрено от държавите от ЕС, както и от Европейския парламент, преди да влезе в сила.

Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства.

Индия увеличи усилията да диверсифицира пазарите за износа си като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието от по-високите американски мита. Митата включват допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради продължаващите покупки на намален по цена руски петрол, с което общите мита, наложени от Съединените щати върху техния съюзник, достигат 50%.

Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.

За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 млрд. долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 млрд. долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.

Редактор: Цветина Петкова