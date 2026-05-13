Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на земеделието Пламен Абровски представиха информация във връзка с провеждането на действия по обработка на площите с оглед ограничаване на популацията от комари и превенцията срещу градушките.

Ивкова обясни, че преди встъпване на новия кабинет, заради забавяне на тръжната процедура за провеждане на действия за обработка на комарните популации, се е забавило класирането на участниците. Към настоящия момент Министерството на здравеопазването търси решения на този проблем, за да започне максимално бързо обработката срещу комари. Тя посочи, че ситуацията е кризисна, но по въпроса се работи.

Ивкова също така подчерта, че се търсят устойчиви решения, за да не се стига до такъв проблем всяка година.

Министърът обясни, че за обработка на ларвите на комарите срокът е края на май, но има периоди, през които непрекъснато се излюпват комари, така че може да се пръска и след това. Тя заяви, че до края на май пръскането трябва да започне.

Пламенс Абровски коментира ситуацията с падналите градушки. Той посочи, че няма сключен договор за защита от градушки от самолет. Абровски каза, че все още няма обществена поръчка и по случая се прави проверка във ведомствата.

