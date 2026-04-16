Прекратена обществена поръчка за третиране срещу комари стана причина кметовете на всички дунавски общини да поискат среща с премиера и министъра на здравеопазването. Казват, че ако тази процедура не бъде извършена по бреговете и островите на Дунав, наземните пръскания в населените места щели да бъда безрезултатни.

Срокът е до края на април, за да се предотврати развитието на популацията на комарите. Кметовете на 35 общини заявяват, че рискът е не само за комфорта на гражданите, но и общественото здраве заради разпространение на остри заболявания, пренасяни от комари. Предлагат чрез Регионалните здравни инспекции да се осигури третиране на крайречната територия.

„От 2020 година държавата отделя средства за ларвицидно третиране на брега на река Дунав, който е изключителна държавна собственост. Ние, като общини, също си отделяме пари за пръскане на общинските територии, но въпросът е, че точно на държавна територия са основните места, където се заражда популацията на комарите”, каза кметът на Русе Пенчо Милков.

„12% от комарите по поречието на река Дунав са маларийни. Това не значи ,че има разпространение на малария, но ето я предпоставката- над 6% е тигровият комар, който разпространява западнонилска треска. Ако до края на април ние не третираме битопите ларвицидно, ще сме изпуснали положението”, добави кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

