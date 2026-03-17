Пловдивчанка се зарази с тропическата треска чикунгуня след почивка на Сейшелските острови. Диагнозата е потвърдена в Националния център по заразни и паразитни болести, а жената е потърсила лекарска помощ след появата на симптоми.

Жената е в сравнително добро състояние и не се налага нейната хоспитализация в болница, съобщиха от РЗИ. От началото на годината това е втори случай на чикунгуня в Пловдив. Първият отново беше при жена, която също е посетила Сейшелските острови.  

"Симптомите започват със силно главоболие, повишена температура, отпадналост, болки в ставите и муслулите. Обикновено първите симптоми започват до няколко дни след ухапването", обясни д-р Христиана Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести.

"Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар, който преди това е заразен с вируса. Може да има заразяване и при кръвопреливане, но това са доста редки случаи. На този етап няма лечение на това заболяване, то се лекува симптоматично", каза тя.

По думите ѝ заболяването има риск от тежко протичане. "Може да се стигне до увреждане на ралзични органи и системи, като например увреждане на черния дроб и сърцето. Това заболяване не е за подценяване. Лечението продължава в зависимост от общото състояние и симптоматиката", посочи тя.

"Най-сигурно е човек да не бъде хапан от комари. Превенцията е чрез пръскане и мазане с репеленти. Комарите могат да хапят и през дрехите, когато те са от по-тънки материи като лен, коприна и памук, затова е добре и дрехите да бъдат пръскани", каза още специалистът.

"В Европа също има разпространиене на заболяването, като според Европейския център за контрол на инфекциозните болести най-много случаи има във Франция и Италия. В България също има такива комари, но нямаме информация на този етап те да са заразени", допълни тя.

