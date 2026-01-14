Вече е регистриран първият случай на треска чикунгуня в България. Това съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев при откриването на модерна лаборатория за PCR диагностика в Регионалната здравна инспекция във Варна, съобщи кореспондентът на БТА Мила Едрева.

По думите му заразеният е бил на почивка на Сейшелските острови. „Миналата година имахме случаи на коремен тиф, „внос“ от Индия, всяка година обичайно се регистрират и по два - три случая на малария“, посочи експертът.

Той каза още, че заразеният с треска чикунгуня вече е добре. Важното е обаче приносителите на такива редки болести да бъдат откривани навреме от системата за надзор, за да нямат контакти у нас и да не се превърнат „вносните“ случаи в „местни“ , подчерта Кунчев.

Модерната лаборатория за PCR диагностика бе открита, след като досега в областта на общественото здраве функционираше само една такава лаборатория - в София, посочи доц. Кунчев. Той изтъкна, че с експертната помощ на Световната здравна организация и финансовата на Азиатско-европейската фондация страната ни ще разполага с още две. Освен тази във Варна, до два - три месеца ще бъде открита и в Пловдив, посочи Кунчев.

Новите лаборатории ще дадат възможност за много бърза и прецизна диагностика на различни патогени, каза главният държавен инспектор. Той допълни, че не е от значение капацитетът на лабораторията, а с какви набори за изследвания ще разполага. Според Кунчев в началото тя ще работи по-ограничено, като се изследват различните видове хипатити, СПИН и др. Има обаче разработени методики за много други болести, включително по-екзотични, посочи държавният инспектор. По думите му става въпрос за рядко срещани болести.

